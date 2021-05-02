المدية: إخراج شخصين إثر انهيار ترابي داخل حفرة ببني عطلي

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المدية: إخراج شخصين إثر انهيار ترابي داخل حفرة ببني عطلي صورة من الأرشيف
بقلم أمينة داودي

تمكنت وحدات الحماية المدنية المركز المتقدم بزيوش ولاية المدية، من إخراج شخصين من داخل حفرة إنهارت عليهما الأتربة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحادثة وقعت على الساعة 11:24سا، أثر انهيار اتربة داخل حفرة ببني عطلي بلدية ودائرة المدية.
وأضاف البيان، أن الضحيتين يبلغان من العمر 39 سنة و 59 سنة، كانو مردومين بشكل جزئي.

وقد تم إخراج الضحية الأولى وإسعافه، له آلام على مستوى الرجلين تم نقله إلى مستشفى المدية.

وأوضح المصدر، أنه تم إخراج الضحية الثانية المحصورة بالأتربة في الجزء السفلي من الجسد وهو على قيد الحياة.


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