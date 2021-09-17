المدية.. إخماد خريق غابة ببلدية الحمدانية

تمكنت مصالح الحماية المدنية في المدية، اليوم الجمعة، من إخماد حريق غابة بالمكان المسمى قلزي زونداي، بلدية الحمدانية دائرة وزرة.

وأسفر هذا الحريق عن خسائر مادية تمثلت في إتلاف 8.5 هكتار تتشكل من (03 هكتار بلوط أخضر+ 1.5 هكتار زيتون بري +02 هكتار أحراش +02 هكتار أدغال)، إضافة إلى 135 شجرة مثمرة مختلفة (لوز – تين – زيتون – رمان )

أما الأملاك المحمية، فتمثلت في باقي الغابة حوالي 500 هكتار، مستودع لتربية الدواجن، 4 اصطبلات لتربية الأنعام، و15 هكتار بساتين أشجار مثمرة.