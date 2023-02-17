قناة النهار المدية / إدراج اللغة الإنجليزية .. مطلب الأولياء في الروضات بقلم قناة النهار نشر في 17 فيفري 2023 - 12:57 تربية شارك غرِّد أرسل 15 0 المدية / إدراج اللغة الإنجليزية .. مطلب الأولياء في الروضات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8yntU اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يأمر بإرسال 3 طائرات لسوريا تحتوي على 70 طنا من المواد الغذائية الأدوية و الأفرشة قناة النهار 12 فيفري طالع هابط: مطلقة بـ 10 أبناء تتخد محلات الرئيس بعين الدفلى ملجأ لها تستغيث وتطالب بسكن قناة النهار 29 جانفي فرنسا: إضرابات ومظاهرات عارمة بالشوارع الفرنسية رفضا لقانون التقاعد الجديد قناة النهار 31 جانفي "بوقرة يعانق مدرب السينغال ويمازح لاعبه.." راك راقد أفطن قناة النهار 03 فيفري دلال خير: طفل مصاب بمرض اللوكيميا أو سرطان الدم جعل حياته في خطر كبير وعلاجه يتطلب مبلغ ضخم قناة النهار 03 فيفري شاهد عملية توقيف سارق سيارة سياحية بإستعمال كاميرات المراقبة مروحية الامن بقسنطينة قناة النهار 15 فيفري غليزان: الأمطار الأخيرة تنقذ الموسم الفلاحي في المناطق المتأخرة في زراعة الحبوب قناة النهار 02 فيفري الجلفة : معالجة أزيد من 1800 ملف مواطن بمندوبية وسيط الجمهورية قناة النهار 14 فيفري وزير الصناعة: أجهزة كشف الغاز لن تتجاوز 1200 دج قناة النهار 31 جانفي عبد المجيد مناصرة: يجب أنا لا نقع في فخ فرنسا وهم مطالبون بالإعتذار على جرائمهم قناة النهار 13 فيفري