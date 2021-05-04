المدية .. إرتفاع حصيلة فيضانات بني سليمان إلى 4 ضحايا

تمكنت مصالح الحماية المدنية ببني سليمان بولاية المدية ،من العثور على جثة شخص آخر جرفته السيول،بعد تهاطل الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

الضحية يبلغ 55 من العمر، وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا فيضانات بني سليمان إلى 4 أشخاص.

يشار إلى أن مصالح الحماية المدنية بالمدية تواصل عملية البحث عن إمكانية وجود مفقودين وهذا على مستوى بلدية بني سليمان.

وهذا جراء تساقط الأمطار ليلة أمس الإثنين 03 ماي 2021 وارتفاع منسوب واد وتراكم الأوحال وسط المدينة .

وحسب مصالح الحماية المدنية،فإنه تم دعم وحداتها العملياتية بفرق تدخل من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل،ومديرية الحماية المدنية لولاية البويرة.