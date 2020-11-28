المدية: إسعاف 6 ضحايا مختنقين بالغاز

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
المدية: إسعاف 6 ضحايا مختنقين بالغاز
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعمارية، في ولاية المدية، على الساعة 14سا و 21د  لأجل اسعاف 06 ضحايا، مختنقين بالغاز.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية المدية، يتعلق الأمر بـ 3 ضحايا من جنس ذكر و3 ضحايا من جنس انثى مختنقين.

وأصيب الضحايا إثر استنشاقهم لغاز اول اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي موسي عبد القادر ببلدية و دائرة العمارية.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية المدية، تتراوح اعمارهم ما بين 5 اشهر و40 سنة، لهم ضيق في التنفس ودوار وغثيان.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية المدية، أنه قد تم إسعاف المختنقين من قبل ذات المصالح، ونقلوا الى عيادة متعددة الخدمات بالعمارية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=927579

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com