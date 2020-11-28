المدية: إسعاف 6 ضحايا مختنقين بالغاز

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعمارية، في ولاية المدية، على الساعة 14سا و 21د لأجل اسعاف 06 ضحايا، مختنقين بالغاز.
وحسب بيان الحماية المدنية لولاية المدية، يتعلق الأمر بـ 3 ضحايا من جنس ذكر و3 ضحايا من جنس انثى مختنقين.
وأصيب الضحايا إثر استنشاقهم لغاز اول اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي موسي عبد القادر ببلدية و دائرة العمارية.
وحسب بيان الحماية المدنية لولاية المدية، تتراوح اعمارهم ما بين 5 اشهر و40 سنة، لهم ضيق في التنفس ودوار وغثيان.
وأشار بيان الحماية المدنية لولاية المدية، أنه قد تم إسعاف المختنقين من قبل ذات المصالح، ونقلوا الى عيادة متعددة الخدمات بالعمارية.
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