المدية: إصابة شخص بجروح.. تشققات وانهيار سقف غرفة بسبب الهزة الأرضية

أعلنت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة شخص بجروح خفيفة وتشققات في جدران المنازل بسبب الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة صباح اليوم.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه على إثر الهزة الأرضية المسجلة صبيحة اليوم على الساعة 05 و48 د دقائق بشدة 4،3 على سلم ريشتر. وحدد مركزها 06 كلم شمال شرق بلدية العمارية بولايةالمدية. قامت وحدات الحمايةالمدنية بعمليات تعرف ومعاينة. بحيث تم تسجيل تشققات بجدران 04 سكنات فوضوية. وسقوط سقف غرفة من الجبس، خلف إصابة شخص بجروح خفيفة.