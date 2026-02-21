المدية.. إصابة شخص في حريق سيارة بقصر البخاري

أصيب شخص اليوم في حريق سيارة مزودة بقارورة الغاز البترولي المميع (GPL) ، بإقليم قصر البخاري، ولاية المدية.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية حسب بيانها من إخماد الحريق إثر تدخلها على الساعة 21:50 بالمكان المسمى حي السكن التطوري.

وجاء هذا التدخل من أجل حريق سيارة مزودة بقارورة الغاز البترولي المميع (GPL).

وخلف الحريق إصابة شخص يبلغ من العمر 40 سنة له حروق من الدرجة الأولى في الوجه. وتم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.