المدية.. إصابة 3 أشخاص في اصطدام بين سيارتين

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ، بلدية بوغزول بولاية المدية.

وأشارت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 08سا00د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بلدية بوغزول دائرة الشهبونية.

حيث خلف الحادث 03 جرحى لهم إصابات مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 48 سنة و 63 سنة ،تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور