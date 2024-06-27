المدية.. إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام تسلسلي بين شاحنة وسيارتين

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة بوامري على الساعة 18سا 5د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي بين شاحنة وسيارتين سياحيتين.

وذلك بالمكان المسمى عين شرب واهرب على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بلدية ودائرة وامري.

وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (15 سنة و56 سنة) لهم إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة.

فيما تم اسعاف ضحايا الحادث ونقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات بدائرة بوامري.