المدية: إصابة 3 أشخاص في حريق سيارة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الشهبونية، في ولاية المدية، اليوم الاثنين، من أجل إخماد حريق سيارة سياحية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث أمام محطة الوقود المدخل الشرقي لبلدية الشهبونية على مستوى الطريق الوطني رقم 40.

وخلف الحريق إصابة 03 أشخاص تتراوح اعمارهم بين (27 سنة و40 سنة ) لديهم حروق من الدرجة الثانية في الأيدي.

وقد تم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة إلى المستوصف.

فيما أسفر الحريق عن احتراق كلي للسيارة، يضيف بيان ذات الهيئة.

وقد توفي خمسة أشخاص، وجرح 106 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في 87 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، فإن سبب وقوع هذه الحوادث يعود إلى العنصر البشري.