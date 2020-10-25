المدية : إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الحماية المدنية في بوغزول بولاية المدية من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم1.

وحسب الحماية المدنية لولاية المدية، اليوم الأحد، فقد وقع الحادث بالمكان المسمى للماية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وشاحنة من نوع مان وسيارة سياحية – تضيف الحماية المدنية-.

وخلف الحادث إصابة 4 أشخاص، تتراوح اعمارهم بين36 سنة و40 سنة، لديهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وتم اسعاف المصابين من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقلهم على جناح السرعة الى العيادة متعددة الخدمات.

وقد لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب 935 آخرون بجروح خلال الـ48 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني، حسب إحصائيات الحماية المدنية أمس السبت.