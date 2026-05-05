المدية.. إصابة 6 أشخاص إثر انحراف حافلة داخل نفق
بقلم عايدة.ع
أصيب 6 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى النفق الثاني للطريق السيار شمال جنوب اتجاه البليدة , بلدية الحمدانية بولاية المدية.
وأوضحت مصالح الحماية المدينة أنها تدخلت من أجل حادث انحراف حافلة ، على مستوى النفق الثاني للطريق السيار شمال جنوب اتجاه البليدة , بلدية الحمدانية ودائرة وزرة.
حيث خلف الحادث إصابة 06 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين( 19 سنة و 46 سنة ) باصابات مختلفة ، تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.
