المدية.. إصابة 6 أشخاص إثر انحراف حافلة داخل نفق

بقلم عايدة.ع
أصيب 6 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى النفق الثاني للطريق السيار شمال جنوب اتجاه البليدة , بلدية الحمدانية بولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة أنها تدخلت من أجل حادث انحراف حافلة ، على مستوى النفق الثاني للطريق السيار شمال جنوب اتجاه البليدة , بلدية الحمدانية ودائرة وزرة.

حيث خلف الحادث إصابة 06 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين( 19 سنة و 46 سنة ) باصابات مختلفة ، تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.

