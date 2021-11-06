المدية..إصابة 6 أشخاص في حادث مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية ببني سليمان منتصف نهار اليوم السبت، في حادث مرور وقع في ولاية المدية.

ووقع الحادث بفرقة الظهر بالطريق الولائي رقم 90 بلدية سيدي الربيع، تمثل الحادث في اصطدام سيارتين نفعيتن. كما خلف الحادث 6 جرحى أصيبوا بجروح مختلفة ، حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بني سليمان لتلقي العلاج.

إقرأ أيضا:

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الماضية، 289 تدخل من أجل حوادث المرور بعدة ولايات من الوطن. وخلفت هذه الحوادث وفاة 6 أشخاص وإصابة 313 آخرين بجروح مختلفة. وتم إسعاف الجرحى في عين المكان ونقلهم من طرف الحماية المدنية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

الحماية المدنية تحذر المواطنين..

ودعت مصالح الحماية المدنية كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تعرفها عدة ولايات من الوطن.

وأصدرت مصالح الحماية المدنية، تحذيرا، على إثر النشرية الجوية للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأفادت النشرية، بتهاطل أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية والداخلية للوطن.

فيما تتراوح الكميات المتوقعة للأمطار، ما بين 60 إلى 80 ملم، ومن المحتمل أن تفوق محليا 120 ملم.

وتدعو المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين والموطنات لإتباع النصائح والإرشادات التالية:

متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

والابتعاد عن الأودية، والجسور، وأعمدة الكهرباء. وكذا تجنب السيول الجارفة والمناطق المغمورة بالمياه، سواء كان ذلك على متن المركبات أو راجلين.

تسهيل جريان مياه الأمطار بتنظيف البالوعات في محيط تواجدكم بواسطة مجرفات يدوية، دون مخاطرة.

وكذا تجنب تماما فتح أغطية القنوات الرئيسية للصرف الصحي تفاديا لحوادث السقوط داخلها والغرق.

بالإضافة إلى اللجوء إلى أماكن آمنة إلى غاية إستقرار الوضعية الجوية دون المغامرة.

وتجنب الخروج أو قيادة المركبة عند إشتداد الإضطراب الجوي.

والتقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات في مثل هذه الظروف إذا لزم الأمر ذلك.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp