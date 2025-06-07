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أخبار الجزائر

المدية.. إصابة 6 أشخاص في حريق عدادات كهربائية

بقلم عايدة.ع
المدية.. إصابة 6 أشخاص في حريق عدادات كهربائية
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أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث اندلاع حريق على مستوى خزانة عدادات كهربائية بعمارة تتكون من (R+08) بحي عين الجردة بلدية ذراع السمار بولاية المدية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا21د من أجل إخماد حريق شب في خزانة عدادات كهربائية. بعمارة تتكون من (R+08) بحي عين الجردة بلدية ذراع السمار دائرة المدية.

مشيرة أن الحريق  خلف إصابة 06 أشخاص بضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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