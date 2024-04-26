المدية.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 60
بقلم ط.خير الدين
أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 60 بكاف لخضر ببلدية عين بوسيف بولاية المدية.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 15سا06د ، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بالمكان المسمى كاف لخضر ببلدية و دائرة عين بوسيف.
وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 13سنة و 80 سنة لهم جروح مختلفة، ليتم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.
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