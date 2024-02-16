إطلاق مشروع إعادة تهيئة وحدة تصنيع المكونات النشطة لصيدال قريبا

أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أنه سيتم قريبا إطلاق مشروع إعادة تهيئة وحدة تصنيع المكونات النشطة التي تستخدم في إنتاج المضادات الحيوية. والتي توجد داخل مجمع “أنتيبيوتيكال” التابع لمجمع صيدال بالمنطقة الصناعية لواد حربيل “غرب المدية”.

وأفاد الوزير خلال زيارته للمجمع في إطار زيارة عمل وتفقد لولاية المدية. أن المشروع يتعلق بإعادة التهيئة بمنشأة كانت موجودة سابقا داخل مجمع “أنتيبيوتيكال”. وكانت تنتج المكونات النشطة حتى سنة 2008. ولكنها ظلت مغلقة منذ ذلك الحين لأسباب غير معروفة. مضيفا أن الهدف هو استئناف إنتاج المكونات النشطة مرة أخرى لتلبية احتياجات السوق المحلية. موضحا أن إدارة المجمع قد استدعت الموظفين والإطارات السابقين. الذين كانوا يعملون في هذه الورشة لضمان إعادة تشغيل الإنتاج.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن العملية تهدف إلى إستئناف إنتاج المكونات النشطة في مجمع “أنتيبيوتيكال” وتموين مصنعي منتجات صيدلانية أخرى. مؤكدا أن الهدف من هذه العملية هو تقليص فاتورة الإستيرا.د وضمان توفر المنتجات المصنعة على أساس المكونات النشطة في السوق المحلية.

كما حث الوزير المسؤولين في المجمع على تنويع مجموعة المنتجات. وبذل مزيد من الجهود لاستعادة حصة الأسواق التي فقدت خلال السنوات الأخيرة.

بعد ذلك، توجه الوزير إلى “دار المصفاة” وهي وحدة إنتاج مصافٍ صناعية تغطي قطاعات الطاقة والمحروقات والري. كما دعا مسؤولي الوحدات بعين المكان إلى مواصلة جهودهم والتفكير في إنجاز إستثمارات جديدة بغية وضع منتجاتهم في الأسواق الخارجية.

كما تفقد مصنع “عرب ميتال” لتحويل النحاس وتصنيع النحاس الأصفر. وهو مشروع خاص بدأ الإنتاج سنة 2012 ويبلغ متوسط إنتاجه السنوي 12000 طن من النحاس الأصفر.

هذا وقد أوضح مسؤولو هذا المصنع للوزير أنهم يعتزمون إستثمار ثلاثة ملايين دولار خلال هذه السنة لتوسيع المصنع وتحديث وسائل الإنتاج.