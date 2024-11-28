المدية.. إعادة فتح أسواق المواشي بهذه الشروط 

قرر والي ولاية المدية، جيلالي دومي، بإعادة فتح أسواق الماشية عبر كافة بلديات الولاية.

وجاء هذا القرار بعدما تم غلقها من طرف الوالي السابق منذ الـ27 من شهر جوان 2024، في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار على مستوى الولاية.

وأوضحت مصالح الولاية، في بيان لها، أن قرار إعادة فتح أسواق الماشية اقتصر على المجترات الصغيرة للأغنام والماعز دون غيرها.

مع منع دخول صنف الأبقار إلى الأسواق، كما يمنع نقلها ودخولها وخروجها من الولاية. ما عدا تلك الموجّهة للذبح على مستوى المذابح والمسالخ المعتمدة القريبة من المستثمرة، مع اشتراط أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية يتم تسليمها من البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية.

كما شدد الوالي على ضرورة رشّ كل وسائل نقل الحيوانات بالمبيدات المضادة للحشرات قبل دخولها للسوق وعند خروجها منه.