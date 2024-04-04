المدية: إكتشاف وضبط مستودعات لصناعة أفرشة طبية مقلّدة بالبرواقية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبرواقية ولاية المدية، بناءا على معلومات واردة من إكتشاف ورشتين لصناعة و تقليد أفرشة لعلامات تجارية أجنبية. و محلية مسجلة مغشوشة موجهة للمستهلك على أنها أفرشة طبية.

العملية جاءت مواصلة للجهود المبذولة من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية. في إطار تطبيق و تنفيذ تعليمات قيادة الدرك الوطني. القاضية بمحاربة مختلف أشكال الغش التجاري و الممارسات التجارية غير القانونية.

ومن خلال التحقيق المفتوح وتوسيع العمل خارج الاختصاص الإقليمي بكل من ولاية الجلفة و الجزائر العاصمة. تم التوصل أيضا إلى ورشات أخرى ، تنشط بطريقة غير قانونية مختصة في طباعة هذه العلامات التجارية. كما تم حجز عدة مطبوعات لعلامات تجارية أخرى تخص منتوجات غذائية و صناعية و طبية.

كما أن التحقيق متواصل من أجل تحديد مصدر طلب طباعة هذه العلامات و التوصل لباقي الورشات التي تنشط بطريقة غير قانونية. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.