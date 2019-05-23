المدية : إنتحار فتاة من أعلى جسر على إرتفاع 80 متر بالبرواڨية

اقدمت فتاة ثلاثينة على الانتحار من أعلى جسر على ارتفاع 80 متر في الطريق السيار رقم 01 شمال جنوب في دائرة البرواڨية.

الضحية تقطن في حي محمدي وسط مدينة البرواقية مختصة نفسانية.

والغريب في الامر ان أخت هي المرأة التي اقدمت على ذبح رضيعها منذ وقت قريب والموجودة حاليا بمستشفى الامراض العقلية.

في حين لم يتم الكشف عن اسباب الحادث أو كيف وصلت الى الضحية الى هناك، اين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول القضية.

وتم نقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البرواقية، للإشارة فهذه حالة الانتحار الثالثة في نفس المنطقة وفي وقت وجيز.