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المدية: إندلاع حريق بمصنع البلاستيك وإصابة شخص بحروق

بقلم أمينة داودي
المدية: إندلاع حريق بمصنع البلاستيك وإصابة شخص بحروق
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إندلع حريق مهول ليلة أمس بمصنع البلاستيك ببلدية البرواقية ولاية المدية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 03 سا 52د. من أجل حادث حريق مصنع البلاستيك والبوليستار، بحي الشرفة بلدية و دائرة البرواڨية. كما خلف الحادث إصابة شخص واحد من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 سنة. تم اسعافه في المكان.

وتمكنت ذات المصالح، من إخماد الحريق نهائيا و عملية الحراسة متواصلة. حيث سخرت الحماية المدنية لهاذا الحادث 09 شاحنات إطفاء. و03 سيارات إسعاف.

رابط دائم : https://nhar.tv/BCB16
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