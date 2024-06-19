المدية: إندلاع حريق بمصنع البلاستيك وإصابة شخص بحروق
بقلم أمينة داودي
إندلع حريق مهول ليلة أمس بمصنع البلاستيك ببلدية البرواقية ولاية المدية.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 03 سا 52د. من أجل حادث حريق مصنع البلاستيك والبوليستار، بحي الشرفة بلدية و دائرة البرواڨية. كما خلف الحادث إصابة شخص واحد من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 سنة. تم اسعافه في المكان.
وتمكنت ذات المصالح، من إخماد الحريق نهائيا و عملية الحراسة متواصلة. حيث سخرت الحماية المدنية لهاذا الحادث 09 شاحنات إطفاء. و03 سيارات إسعاف.
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