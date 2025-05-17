المدية: إنقاذ شخصين حاصرتهما سيول وادي الطويل ببوغزول

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية صباح اليوم ، ممثلة في وحدة الشهبونية، من إنقاذ شخصين علقا داخل سيارتهما جراء ارتفاع منسوب مياه وادي الطويل بمنطقة سدراية التابعة لبلدية بوغزول متذ ليلة أمس.

التدخل استدعى دعم فرق متخصصة في الإنقاذ في الأماكن الوعرة (GRIMP) وفرق الغطاسين، حيث قطعت فرق الإنقاذ مسافة ثلاثة كيلومترات. سيرًا على الأقدام للوصول إلى المحتجزين وبلغ ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق حوالي 120 سنتيمترًا. مما زاد من صعوبة المهمة. ليتم في الأخير الوصول صباح اليوم إلى الشخصين البالغين من العمر 53 و38 سنة و إخراجهما من منطقة الخطر وهما بصحة جيدة.

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