المدية.. إنقاذ شخصين من الموت اختناقا داخل نفق منبع مائي

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، من انقاذ شخصين من الموت اختناقا داخل نفق منبع مائي.

وفي هذا السياق تدخلت الوحدة الرئيسية متمثلة في المركز المتقدم بزيوش، على الساعة 10سا 13د لأجل اسعاف وانقاذ 3 مختنقين داخل نفق منبع مائي طوله 140م.

ووقع بعد ابتعاد العمال داخل النفق بـ70مترا، أين تم انقاذ شحصين في حين لازالت الضخية الثالثة محصورة داخل النفق.

الحادث وحسب مكلف بالاعلام وقع أثناء قيام عمال بعملية تنقية النفق المائي بمدرسة الإخوة قرنوز بعين العرايس بالمدية، حيث وجدوا مختنقين وسط النفق.

بالمقابل وصل فريق مختص مجهز بقاروات الأكسجين إلى عين المكان والتدخل ،رفقة مصالح أمن المدية.

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