المدية.. إنقاذ شخصين من الموت اختناقا داخل نفق منبع مائي
تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، من انقاذ شخصين من الموت اختناقا داخل نفق منبع مائي.
وفي هذا السياق تدخلت الوحدة الرئيسية متمثلة في المركز المتقدم بزيوش، على الساعة 10سا 13د لأجل اسعاف وانقاذ 3 مختنقين داخل نفق منبع مائي طوله 140م.
ووقع بعد ابتعاد العمال داخل النفق بـ70مترا، أين تم انقاذ شحصين في حين لازالت الضخية الثالثة محصورة داخل النفق.
الحادث وحسب مكلف بالاعلام وقع أثناء قيام عمال بعملية تنقية النفق المائي بمدرسة الإخوة قرنوز بعين العرايس بالمدية، حيث وجدوا مختنقين وسط النفق.
بالمقابل وصل فريق مختص مجهز بقاروات الأكسجين إلى عين المكان والتدخل ،رفقة مصالح أمن المدية.
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المدية.. وفاة شخصين في حادث مرور
كما لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 84 على مستوى منطقة عين البيضة ولاية المدية.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الشهبونية في حدود الساعة 18سا 43د من اجل حادث مرور خطير، تمثل في إصطدام بين سيارة من نوع رونو Clio و شاحنة صغيرة DFM.
وفي هذا السياق، وقع الحادث بالمكان المسمى عين البيضة طريق ولائي 84 خلف إصابة 6 اشخاص في عين المكان.
كما أضاف البيان ان الضحية الأولى والثانية من جنس انثى 65 سنة، و 47 سنة، توفيا بمستوصف الشهبونية).
الى جانب إصابة شخصين جنس ذكر 33و31 سنة لديهما إصابات متعددة، اسعفوا ونقلو من طرف ذات المصالح الى مستوصف الشهبونية.
بالاضافة الى إصابة شخصين من جنس ذكر 11 و51 سنة نقلا من طرف خواص.