المدية.. إنقاذ شخص سقط داخل بئر
أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، اليوم السبت، شخصا سقط داخل بئر، بالمكان المسمى حوش الدروش ببلدية سي المحجوب.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة سي المحجوب على الساعة 12سا و24د من صبيحة اليوم، من أجل انقاذ واسعاف شخص سقط داخل بئر عمقه 16 متر و قطره 2.7 متر بدون ماء.
كما أضاف البيان، أن الحادث وقع بالمكان المسمى حوش الدروش، بلدية و دائرة سي المحجوب .
وأوضح ذات المصدر، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 42 سنة تم انقاذه له إصابة والام حادة على مستوى الظهر تم اسعافه و نقله على جناح السرعة الى مستشفى المدية.
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كما لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 84 على مستوى منطقة عين البيضة ولاية المدية.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الشهبونية في حدود الساعة 18سا 43د من اجل حادث مرور خطير، تمثل في إصطدام بين سيارة من نوع رونو Clio و شاحنة صغيرة DFM.
وفي هذا السياق، وقع الحادث بالمكان المسمى عين البيضة طريق ولائي 84 خلف إصابة 6 اشخاص في عين المكان.
كما أضاف البيان ان الضحية الأولى والثانية من جنس انثى 65 سنة، و 47 سنة، توفيا بمستوصف الشهبونية).
الى جانب إصابة شخصين جنس ذكر 33و31 سنة لديهما إصابات متعددة، اسعفوا ونقلو من طرف ذات المصالح الى مستوصف الشهبونية.
بالاضافة الى إصابة شخصين من جنس ذكر 11 و51 سنة نقلا من طرف خواص.
المدية: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 850 قرص مهلوس
كما تمكنت قوات الشرطة القضائية بالبرواقية، بحر الأسبوع الماضي، من الاطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 8 أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسط احياء مدينة البرواقية.
وتعود وقائع القضية بعد استغلال لمعلومات وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية. مفادها تواجد شقيقين مسبوقين قضائيا يتخذان مكان محاذي لمنزلهما العائلي لترويج السموم المؤثرات العقلية، وسط شباب مختلف أحياء المدينة.
ليتم وضع خطة أمنية محكمة، باستخدام وسائل تقنية خاصة، والترصد لهما من طرف قوات الشرطة بالزي المدني. وبعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهما بإقحام قوات البحث والتدخل. وكذا قوات الشرطة التابعين لمكافحة الاتجار بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مكنتهم من توقيفهما في حالة تلبس رفقة شقيقهم الثالث.
وبعد تفتيش منزلهم العائلي، بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية. تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع و كمية من المخدرات الصلبة. بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار والترويج للمؤثرات العقلية.
وبعد مواصلة التحقيق مع المشتبه فيهم، تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم الاطاحة ببقية أفراد الشبكة الاجرامية المتكونة من 8 أشخاص مسبوقين قضائيا، الذين تم توقيفهم في أماكن مختلفة.
كما أسفرت العملية عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة المقدرة بأكثر من 850 قرص مهلوس. مع كمية من المخدرات الصلبة. بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج والاتجار في السموم.
ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين صدر في حقهم أمر ايداع الحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الاتجار اللامشروع بالمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة.