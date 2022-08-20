المدية.. إنقاذ شخص سقط داخل بئر

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، اليوم السبت، شخصا سقط داخل بئر، بالمكان المسمى حوش الدروش ببلدية سي المحجوب.

وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة سي المحجوب على الساعة 12سا و24د من صبيحة اليوم، من أجل انقاذ واسعاف شخص سقط داخل بئر عمقه 16 متر و قطره 2.7 متر بدون ماء.

كما أضاف البيان، أن الحادث وقع بالمكان المسمى حوش الدروش، بلدية و دائرة سي المحجوب .

وأوضح ذات المصدر، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 42 سنة تم انقاذه له إصابة والام حادة على مستوى الظهر تم اسعافه و نقله على جناح السرعة الى مستشفى المدية.

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