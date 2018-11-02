المدية: إنقاذ 145 شخصا تعرضوا لاختناق بغاز أحادي الكربون منذ بداية السنة

تمكنت الحماية المدنية بالمدية، من إنقاذ 145 شخصا تعرضوا للإختناق بغاز أحادي الكربون منذ بداية السنة الجارية .

وحسبما أوضحته ذات المصالح، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من بين الأشخاص، الذين تعرضوا لحالات اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

والمنبعث في غالب الأحيان من وسائل تدفئة مغشوشة “سخان المياه أو المدفأة” أو من قلة التهوية.

و قد تم إطلاق حملة تحسيسية بالولاية حول أخطار الاختناق بهذا الغاز، وتم تجنيد جميع الوحدات العملياتية لهذا الغرض ،حسبما ذكره الملازم كريم بن فحصي

والذي قال، إن هذه الحملة تهدف إلى التقليل من هذا النوع من الحوادث المنزلية، التي تحدث بكثرة خلال فصل الشتاء.

كما تم تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة المواطنين، ستجوب قوافل وقائية و إعلامية الـ 64 بلدية للولاية خلال هذه الحملة،التي ستدوم الى غاية نهاية مارس المقبل.

وسيشمل البرنامج الوقائي أكثر من 200 منشاة تربوية من مختلف الأطوار ومجموع مراكز التكوين المهني، إضافة إلى معاهد التعليم العالي .

مما سيسمح للتلاميذ والمتربصين و الطلبة بنقل اجراءات وقائية وقواعد لامن لمحيطهم العائلي .