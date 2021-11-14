المدية: إنقاذ 3 أشخاص إختنقوا بالغاز

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية المدية من إنقاذ وإسعاف 3 أفراد من عائلة واحدة، تعرضوا للإختناق بغاز أول أكسيد الكربون.

وحسب الحماية المدنية بالمدية، تدخلت وحداتها ليلة أمس على الساعة الـ 23:10 سا، من أجل إسعاف وإنقاذ 3 مختنقين بالغاز. الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و42 سنة، يعانون من ضيق في التنفس وفي حالة غثيان. بعد إختناقهم بالغاز المنبعث من سخان الماء بمنزلهم بحي ثنية الحجر ، بلدية ودائرة المدية، تم نقلهم إلى مستشفى الولاية.

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لقي 106 شخص مصرعهم مختنقين بمختلف الغازات من بينهم 75 حالة وفاة تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون. خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت 1340 تدخل سمح بإنقاذ وإسعاف 1981 شخص. من بينهم 1697 مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون. كما سجلت ذات المصالح سنة 2020 إنقاذ وإسعاف 3381 شخص مختنقين من بينهم 2128 بغاز أحادي اكسيد الكربون. كما توفي 121 شخص من بينهم 100 حالة وفاة إختناقا بالغاز.

“شتاء دون حوادث إختناق” حملة وطنية للوقاية من اإختناق بالغاز

ولتفادي هذه الحوادث والتقليل من الآثار الناجمة عنها، المعنية، أطقت المديرية العامة للماية المدنية، حملة تحسيسية. كما تم التنسيق مع مديريات الصحة، مديريات التجارة، مديريات التربية الوطنية، مديريات الشؤون الدينية، شركة توزيع الكهرباء والغاز، نفطال والمجتمع المدني.

كما ستطق هذه الحملة وطنية التحسيسية لفائدة جميع فئات المواطنين، حول أخطار الاختناقات تحت شعار ” شتاء دون حوادث إختناق “. إبتداء من 08 نوفمبر ، بهدف تحسيس وتوعية المواطنين وكذا الرفع من الحس التوعوي.

وستمر هذه الحملة طيلة موسم الشتاء إلى غاية أواخر شهر مارس، بحيث تم إعداد برنامج حول تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية. وقوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات، القرى والمداشر في إطار الإعلام الجواري.

كما سيتم تنظيم حصص إذاعية وتلفزيونية وبث ومضات تحسيسية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي. بهدف نشر رسائل وقائية ورفع درجة الوعي لذا المواطنين حول هذا الخطر. من أجل الحفاظ على حياتهم وتفادي الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء الإختناقات.

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