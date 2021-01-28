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المدية: إنقاذ 9 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز في كل من البراوڨية والعمارية

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المدية: إنقاذ 9 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز في كل من البراوڨية والعمارية
بقلم معمر لعروسي/ م .فيصل

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس من إنقاذ 9 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز المنبعث من الطابونة في المدية.

ووفق ذات المصالح الحادث وقع على الساعة 21 و9 د أين تعرض4 أشخاص غثيان وألام في الرأس بعد إستنشاقهم للغاز.

الحادث وقع بحي 36 مسكن بلدية ودائرة العمارية وخلف إصابة 4 أشخاص  ذكر و3اناث أعمارهم مابين سنة و45 سنة.

في حين وقع حادث آخر في حدود الساعة  21 و13د أين إختنق 5 نساء بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء.

الحادث وقع بحي 18 فيفري بلدية ودائرة البرواقية، وخلف إصابة 5 نساء أعنمارهم مابين 11و45 سنة

أين تعرض الضحايا لحالة غثيان وضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البرواقية.


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