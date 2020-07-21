المدية..إيداع مسير مطحنة ومحاسبها الحبس المؤقت في قضايا فساد

نجحت المصالح الأمنية، اليوم الثلاثاء، في الإطاحة بصاحب مطحنة ارتكب تجازوات غير قانونية بالمتجارة في القمح المدعم بالمدية.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن هذه العملية تمت على مستوى منطقة الكاف لخضر بالمدية، أين كان يقوم صاحب المطحنة ببيع القمح المدعم على حالته الأصلية من دون القيام بطحنه.

وفي السياق ذاته، فإن عمليات البيع كانت تتم باستعمال سجلات تجارية ووثائق إدارية وفواتير وهمية وتطبيق أسعار غير قانونية.

هذا وأسفرت التحقيقات عن تورط 8 أشخاص مثلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف.

كما وجهت لصاحب المطحنة ومسيرها والمحاسب، تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية والمضاربة والتزوير واستعمال المزور وعدم الفوترة.

كما وجهت ل5 تجار متورطين في القضية، تهم منح سجل تجاري للغير لممارسة نشاط تجاري باسم صاحبه والمشاركة في المضاربة وعدم الفوترة

ليأمر قاضي التحقيق بإيداع مسير المطحنة والمحاسب الحبس المؤقت ووضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية.