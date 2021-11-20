المدية.. ابن يقتل والده بعد شجار مع جاره

وقعت جريمة قتل صباح اليوم السبت، بمنطقة عين البيضاء ببلدية دراڨ جنوب غرب المدية، حيث راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 65 سنة. كما تعرض الشيخ لإصابة بحجر على مستوى الرأس من طرف ابنه البالغ من العمر 40 سنة.

كما أفادت مصادر، أن الجريمة وقعت بعد أن حاول الشيخ فض شجار بين ابنه وأحد جيرانه. حيث انتهت بتعرض الشيخ لضربة بحجر على مستوى الرأس.

وأشارت نفس المصادر، إلى أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية منذ مدة. كما تم توقيف الجاني من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدارق في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

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