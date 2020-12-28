المدية.. استئناف عملية البحث عن المفقود الثالث في الضاية

استأنفت، اليوم الاثنين، الحماية المدنية عملية البحث عن الشخص المفقود بمنطقة الضاية في تمزقيدة بالمدية.

وأفاد بيان الحماية المدنية،أن الأخيرة تدعمت بفرق متخصصة لكل من الوحدة الوطنية والتدخل بالدار البيضاء وأعوان من عين الدفلى وتيبازة.

كما تشارك في عملية البحث الفرقة الجوية للحماية المدنية للمساعدة في عمليات البحث بمنطقة الضاية الجبلية.

وتم خلال ذات العملية، مضاعفة تعداد فرقة التدخل التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية المدية .

للإشارة، تم يوم السبت العثور على تائهين اثنين في المنطقة، بعملية بحث للحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الدرك وأفراد الجيش.

للتذكير، شهدت منطقة الضاية ببلدية تمزقيدة تساقط كثيف للثلوج وهو ما صعب العملية عن المفقودين بسبب انقطاع المسالك.