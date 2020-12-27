المدية.. استئناف عملية البحث عن مفقود بأعالي منطقة الضاية

أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية المدية، عن استئناف عملية البحث عن مفقود بأعالي منطقة الضاية ببلدية تمزقيدة.

وأضاف نفس المصدر، أن فرقة النجدات الخاصة باشرت بعملية البحث عن المفقود،وهذا نظرا للظروف الجوية الإستثنائية التي تعرفقها منطقة الضاية.

للإشارة، تم يوم السبت العثور على2من التائهين في المنطقة،وهذا في عملية بحث للحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الدرك وأفراد الجيش.

للتذكير، شهدت منطقة الضاية ببلدية تمزقيدة تساقط كثيف للثلوج وهو ماصعب عملية البحث عن المفقودين بسبب انقطاع المسالك.