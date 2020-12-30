المدية: استرجاع 28 بطارية لهوائي المتعامل النقال موبيليس و3 هوائيات الجيل الثالث والرابع

تمكن الدرك الوطني بسيدي نعمان، في المدية، من استرجاع 28 بطارية لهوائي المتعامل النقال موبيليس و3 هوائيات الجيل الثالث والرابع.

يأتي هذا بناء على شكوى مقدمة من طرف مدير الشركة الوطنية للمتعامل الهاتف النقال موبيليس بالجزائر.

وتفيد الشكوى تعرض الهوائي للمتعامل النقال موبيليس، الكائن ببلدية سيدي نعمان للسرقة.

على إثرها قامت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي نعمان من فتح تحقيق في القضية.

وأسفر التحقيق على توقيف شخصين مشتبه فيهما واسترجاع 28 بطارية الخاصة بالهوائي للمتعامل النقال موبيليس.

بالإضافة الى 3 هوائيات من شبكة الجيل الثالث والجيل الرابع، وحجز شاحنة استعملت في نقل المسروقات.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية.