المدية.. اصابة 5 أشخاص في حادث اصطدام تسلسلي بين 4 سيارات ببلدية سانق

اصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في إصطدام بين 4 سيارات بالمكان المسمى عين السبع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 القديم ببلدية سانق في ولاية المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية بقصر البخاري بالمركز متقدم عجلانة ووحدة القطاع ببوغزول على الساعة الخامسة من أجل حادث مرور بعد إصطدام بين 4 سيارات بالمكان المسمى عين السبع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 القديم بلدية سانق دائرة قصر البخاري.

وأضاف ذات البيان، ان الحادث خلف إصابة 5 أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم مابين (35 سنة و78 سنة) من كلا الجنسين لديهم إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة.

هذا وتم اسعاف الضحايا في عين المكان وتم نقلهم الى مستشفى قصر البخاري.