المدية: الأمن يحجز 1020 قارورة خمر بدائرة القلب الكبير

تمكنت مصالح أمن دائرة القلب الكبير بالمدية من توقيف أحد أكبر مروجي المشروبات الكحولية بالجهة الشرقية للولاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية الحجز جاءت أثناء دوريات للشرطة حيث تم العثور على مركبة مركونة بطريقة مشبوهة على متنها شخصين، وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بمختلف الاحجام و الأنواع.

وأضاف البيان، أن المشروبات الكحولية كانت موجهة لغرض الإتجار فيها بدون رخص، وقدرت بأزيد من 1020 وحدة كحولية، بالاضافة إلى عدد من خراطيش صيد من عيار 12 ملم.

من جهتها قامت مصالح الأمن باقتياد الأطراف إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال التحقيق معهم، حيث تم الكشف عن هوية صاحب المشروبات الكحولية الذي تم توقيفه هو الآخر .

ليتم انجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني سليمان، أين صدر في حق اثنان منهما أمر ايداع المؤسسة العقابية عن جنحة حيازة و بيع مشروبات كحولية ، و جنحة المضاربة غير المشروعة وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.