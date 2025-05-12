المدية: الأمن يطيح بشبكات إجرامية تُتاجر بالمخدرات وتوقيف 18 شخصا

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالبرواقية الأسبوع الفارط، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية تتكون من 06 أشخاص. مشتبه فيهم في ترويج المؤثرات العقلية بمدينة البرواقية.

العملية جات نتيجة ورود معلومات مؤكدة لذات الفرقة مفادها اعتزام عناصر الشبكة إدخال كمية من السموم الى المدينة قصد ترويجها.

و استغلالا لهذه المعلومات و بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المختصة تم ترصد وتتبع المشتبه فيهم و الإطاحة بهم. حيث أسفرت العملية على توقيف ثلاثة أشخاص على متن سيارتين.

وبعد عملية التفتيش تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بداخل إحداهما تقدر بـ 5250 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى 1375000 دج من عائدات المتاجرة بالسموم، 06 هواتف نقالة.

استمرارا للتحقيق مع المشتبه فيهم تم التوصل الى باقي افراد الشبكة الثلاثة الآخرين و توقيفهم.

وفي عمليات متفرقة قامت بها المصالح العملياتية بأمن ولاية المدية ممثلة في كل من فرقة البحث و التدخل، فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أمن دائرة البرواقية، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالبرواقية، أمن دائرة قصر البخاري و أمن دائرة بني سليمان، تمكنت من توقيف (12) شخص مشتبه فيهم، وحجز 103 غرام كيف معالج، 1756 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، 45200 دج من عائدات الترويج، أسلحة بيضاء محظورة.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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