 المدية : الأمن  يطيح بعصابة اشرار تستخدم فتاة كطعم لجلب ضحاياها 

وضعت مصالح الأمن الحضري الثاني بالمدية، حدا لنشاط شبكة اجرامية تتكون من 03 أشخاص من بينهم فتاة، تتراوح اعمارهم مابين 22 و 28 سنة.

وكانت هذه الشبكة تستدرج ضحاياها إلى أماكن معزولة، باستخدام فتاة، حيث يتم الاعتداء عليهم وسلب أموالهم باستعمال أقنعة (cagoules)، وأسلحة بيضاء.

وقائع القضية تعود عند تقدم أحد الضحايا للتبليغ عن تعرضه رفقة فتاة تعرف عليها مؤخرا للاعتداء ليلا، باستعمال أسلحة بيضاء من طرف شخصين ملثمين بأحد الأحياء المعزولة، أين تم سلبه طاقم من الذهب كان بحوزته ومبلغ مالي، ليلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

فورها باشرت الضبطية القضائية لنفس المصالح عمليات البحث و التحري، وبعد التحقيق مع الضحية والفتاة التي كانت ترافقه، تبين أنها متورطة في القضية وتعتبر شريكة يستخدمها المشتبه فيهما في عمليات الإعتداء على الضحايا بعد استدراجهم من طرفها، حيث تم التعرف على هوية المعتدين اللذين تم توقيفهما و التحقيق معهما حيث أقرا بالجرم المنسوب اليهم .

ليتم انجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين أمر بايداعهم المؤسسة العقابية عن قضية السرقة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء مع توافر ظرفي الليل و التعدد.