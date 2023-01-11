المدية: الإطاحة بثلاثة مسبوقين قضائيا محل أوامر بالقبض من العدالة

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري بالمدية من وضع حد لشبكة اجرامية مختصة في ترويج المخدرات.

العملية جاءت نتيجة مداهمة أمنية قامت بها قوات الشرطة لأمن دائرة قصر البخاري. بعد ورود معلومات عن تواجد مجموعة من المسبوقين قضائيا معروفين بترويجهم للمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة قصر البخاري. ومن بينهم شخصين مطلوبين من العدالة بموجب أوامر بالقبض عن قضايا المتاجرة في السموم.

فورها تم إعداد خطة أمنية ومحكمة بالتنسيق الدائم و المستمر مع نيابة محكمة قصر البخاري. وبعد تطويق الحي المذكور وغلق كافة منافذه. تم اقتحامه من طرف قوات الشرطة بالزي المدني والرسمي، أين تم توقيف المشتبه فيهم من ذوي السوابق العدلية، من بينهم شقيقان محل أوامر بالقبض من العدالة عن قضايا الاتجار والترويج للسموم. كما اسفرت العملية ايضا عن حجز كمية من المخدرات كانت بصدد الترويج بها.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري. أين تم إيداعهم مؤسسة إعادة التربية و التأهيل.