المدية: الإطاحة بثلاثيني ينتحل صفة صحفي للإحتيال والنصب على المواطنين

تمكنت شرطة المدية ممثلة في مصالح أمن دائرة العمارية، نهاية الأسبوع الماضي. من وضع حد لممارسات شخص ثلاثيني يحترف النصب والإحتيال على المواطنين بانتحال مهنة صحفي.

القضية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لاسيما جرائم النصب والاحتيال. واستغلالا لمعلومات وصلت إلى عناصر الضبطية القضائية عن تواجد شخص مجهول يتنقل على متن سيارة سياحية بالمدية. يحترف النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ايهامهم أنه صحفي. وهو بصدد جمع تبرعات مالية لفائدة طفلة مريضة محتاجة. مستعملا بذلك بعض الوثائق المزورة ومختومة بأختام مؤسسات عمومية لإظهارها لضحاياه.

حيث تم على الفور وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين أسفرت عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس. و بعد اخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على وثائق مزورة كان يستعملها في النصب على ضحاياه. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات أفعاله المجرمة قانونا.

كما أسفر التحقيق مع المشتبه فيه، تحديد العديد من الضحايا الذين صرحوا أنهم تعرضوا للنصب و الاحتيال من طرف المشتبه فيه الذي سلب منهم مبالغ مالية معتبرة.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة محكمة العمارية بالمدية. أين صدر في حقه أمر ايداع المؤسسة العقابية، عن قضية النصب باستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا ، مع جنحة التزوير بتزييف الكتابة و التوقيع في محررات عرفية.

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