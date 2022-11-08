المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر في الأقراص المهلوسة

تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بالبرواقية ولاية المدية، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من 8 أشخاص متورطين في قضية حيازة،نقل،وتخزين قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن حجز أزيد من 2600 قرص مهلوس. ومبلغ مالي من عائدات الاتجار والترويج بالسموم. بالإضافة كذلك إلى سيارة سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة لترويج المخدرات، بالإضافة إلى دراجة نارية.

كما تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. في حين امرت محكمة البرواقية بايدع المتهمين الثمانية.