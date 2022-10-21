المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية تروّج المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، بحر هذا الأسبوع، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و فرقة قمع الإجرام. في عملية متنوعة من الإطاحة بشبك إجرامية. وتوقيف جميع أفرادها الذين ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها وأنواعها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية. التي جاءت إستغلالا لمعلومات وصلت إلى عناصر الفرقة. مفادها تواجد أشخاص مسبوقين قضائيا يقومون بنقل، تخزين و ترويج المؤثرات العقلية بين شباب أحياء مدينة المدية.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة، والترصد للمشتبه فيهم من طرف عناصر الفرقة، و بعد التأكد من صحة المعلومات. وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة إقليميا. تم توقيف المشتبه فيهم في الأحد احياء المدينة بالمدية. حيث أسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين (30 و 40 سنة).

و قد أسفرت العملية على أكثر من حجز 6000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، مع حجز سيارة سياحية كانت تستعمل في تنقل و نقل افراد الشبكة.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا قضية حيازة لغرض الاستهلاك. البيع والنقل والتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة اجرامية.

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