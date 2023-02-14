المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية تستغل القُصر لترويج المهلوسات وسط المتمدرسين

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، من الإطاحة بشخصين كانا يستغلان قاصرتان لترويج المؤثرات العقلية وسط المتمدرسين والمراهقين.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها و أنواعها. وقائع القضية تعود عندما تقدمت أمام فرقة حماية الأشخاص الهشة بأمن ولاية المدية، إحدى المواطنات مرفوقة بابنتها المتمدرسة في الطور المتوسط بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة المدية. من أجل التبليغ عن استغلال ابنتها القاصر من طرف شخص في ترويج المؤثرات العقلية بالمحيط المدرسي. وتحريضها على فساد الأخلاق بعد إدخالها الى عالم الإدمان.

فورها تم فتح تحقيق و تحديد هوية المتورط الذي تم توقيفه في ظرف قياسي. كما أسفر التحقيق الكشف عن شريك له وضحية ثانية قاصرة صديقة الضحية الأولى. و بعد التعمق في التحقيق تبين أن المشتبه فيهما إستغلا القاصرتان في ترويج المؤثرات العقلية وسط المتمدرسين، بعد أن أدخلاهن الى عالم الادمان.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما و تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين صدر في حقهما أمر ايداع مؤسسة اعادة التربية و التأهيل. فيما تم اصدار أمر لإحدى الضحيتين للعلاج بمركز مكافحة الإدمان.