المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية تسطو على المحلات التجارية

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث بالمدية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحترف السطو على المحلات التجارية و المساكن.

تعود وقائع القضية بعد تلقي قاعة العمليات لأمن ولاية المدية لمكالمة هاتفية عبر الرقم الاخضر 1548. مفادها تعرض أحد المحلات التجارية بأحد أحياء مدينة المدية للسرقة من طرف مجهولين. وهروبهم إلى وجهة مجهولة مستغلين ظرف الليل و الظلام. ليتم فورها التدخل في عين المكان من طرف قوات الشرطة العاملين بالميدان. وبعد وضع خطة محكمة وغلق جميع منافذ الحي المتواجد به المحل التجاري. تم رصد المشتبه فيهم حاملين لأكياس يسلكون أحد الطرق الثانوية للحي المنعزلة.

وفور مشاهدتهم لعناصر الشرطة لاذوا بالفرار الى وجهة مجهولة، غير أن سرعة التدخل و التطويق المحكم للمكان مكّن قوات الشرطة من توقيف أحد المتورطين وبحوزته المسروقات. ليتم اقتياده الى مقر الأمن الحضري لمواصلة التحقيق معه. الذي اسفر على توقيف شريكه الثاني في اليوم الموالي و التعرف على هوية اثنين منهما المتواجدان في حالة فرار، و استرجاع جميع المسروقات.

ليتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية وتم إيداعهما مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالمدية، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و جنح السرقة الموصوفة من داخل ورشة مع توافر ظروف الليل والتعدد التسلق و الليل.

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