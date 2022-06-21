المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية زرعت الرعب وسط الأحياء
تمكنت قوات الشرطة بولاية المدية، بداية هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص اغلبهم مسبوقين قضائيا، ينشطون في اطار عصابات الأحياء.
وفي هذا السياق تعود وقائع القضية بعد تلقي قاعة العمليات بأمن ولاية المدية لمكالمة هاتفية عبر الخط الاخضر 1548 من طرف المواطنين، مفادها وقوع شجار عنيف بأحد أحياء المدينة بين مجموعة من الشباب باستعمال اسلحة بيضاء محظورة.
و فورها تنقلت قوات الشرطة العاملة بالميدان الى عين المكان، اين قامت بتطويقه، و التدخل باحترافية، الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم، و حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الاحجام و الانواع.
كما أسفرت العملية على توقيف 5 أشخاص حاولوا خلق جو من إنعدام الأمن، و السكينة في الوسط الحضري، وحجز اسلحة بيضاء استعملها المشتبه فيهم، متمثلة في سيف من الحجم الكبير نوع ساموراي، سكاكين مختلفة الأحجام، صاعق كهربائي.
ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، اين صدر في حق 3 منهم امر ايداع الحبس المؤقت، فيما تم وضع شخصان تحت الرقابة القضائية، عن قضية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء أدت الى أعمال ضرب و جرح أثناء الليل.
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المدية: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية
كما تمكنت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الثانية بولاية المدية، بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 05 اشخاص اغلبهم مسبوقين قضائيا. ينشطون في الاتجار والترويج بالمخدرات و المؤثرات العقلية وسط احياء مدينة المدية.
وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات وصلت إلى عناصر الشرطة القضائية المتنقلة. مفادها تواجد شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أماكن مختلفة باستعمال دراجة نارية بالمدية. وبعد تحديد هويته، تم توقيفه في مكان منعزل كان يستغله لترويج السموم. كما تم حجز بحوزته كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة. و كمية من المخدرات مهيأة للترويج.
ومواصلة للتحقيق و باستخدام وسائل تقنية خاصة، تبين ان المشتبه فيه ينشط ضمن شبكة اجرامية مختصة في ترويج المخدرات. تتكون من 05 اشخاص مسبوقين قضائيا. الذين تم توقيفهم في أماكن مختلفة بولاية المدية.
كما اسفر التحقيق عن حجز كمية من الأقراص المهلوسة المقدرة بأكثر من 700 قرص مهلوس. مع كمية من المخدرات كانت مخبأة بإحكام بمسكن المشتبه فيه الرئيسي. و بعد اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية، ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج. بالإضافة كذلك إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في عمليات الترويج، ووسائل تستعمل في تقطيع و تحضير المخدرات للترويج.
ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، اين صدر في حقهم امر ايداع الحبس المؤقت عن جناية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بغرض البيع والتخزين والنقل في اطار جماعة اجرامية منظمة .
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