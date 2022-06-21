المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية زرعت الرعب وسط الأحياء

تمكنت قوات الشرطة بولاية المدية، بداية هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص اغلبهم مسبوقين قضائيا، ينشطون في اطار عصابات الأحياء.

وفي هذا السياق تعود وقائع القضية بعد تلقي قاعة العمليات بأمن ولاية المدية لمكالمة هاتفية عبر الخط الاخضر 1548 من طرف المواطنين، مفادها وقوع شجار عنيف بأحد أحياء المدينة بين مجموعة من الشباب باستعمال اسلحة بيضاء محظورة.

و فورها تنقلت قوات الشرطة العاملة بالميدان الى عين المكان، اين قامت بتطويقه، و التدخل باحترافية، الذي مكن من توقيف المشتبه فيهم، و حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الاحجام و الانواع.

كما أسفرت العملية على توقيف 5 أشخاص حاولوا خلق جو من إنعدام الأمن، و السكينة في الوسط الحضري، وحجز اسلحة بيضاء استعملها المشتبه فيهم، متمثلة في سيف من الحجم الكبير نوع ساموراي، سكاكين مختلفة الأحجام، صاعق كهربائي.

ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، اين صدر في حق 3 منهم امر ايداع الحبس المؤقت، فيما تم وضع شخصان تحت الرقابة القضائية، عن قضية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء أدت الى أعمال ضرب و جرح أثناء الليل.

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