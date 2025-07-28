المدية.. الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المخدرات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية، بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج السموم بأحد الاحياء الشعبية بمدينة المدية.

وجاءت العملية، على اثر معلومات متحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة. وكذا تبليغات المواطنين عبر الأرقام الخضراء. تفيد بقيام أحد الأشخاص رفقة أشقائه المسبوقين قضائيا بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ليتم تكليف محققي الفرقة لإخضاع المشتبه فيهم للمراقبة العينية مع تحديد الأماكن التي يرتادون عليها.

وأفضت التحريات الى كشف مخطط عمل الشبكة الاجرامية وتحديد تواجد معظم أطرافها.

وباعتماد خطة عمل محكمة مع غلق وتطويق كافة المسالك المؤدية إلى الحي، أسفرت العملية على توقيف كافة أفراد الشبكة والمقدر عددهم 10 أشخاص، مسبوقين قضائيا.

كما تم استصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، أين تم ضبط وحجز 527 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى مبلغ مالي “140 مليون سنتيم”، وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم عن قضية، حيازة ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة. وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.