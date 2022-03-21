المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بولاية المدية نهاية الأسبوع الماضي. من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية و توقيف جميع أفرادها.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية جاءت بعدما تقدم أحد المواطنين أمام مصالح الأمن الحضري الأول من أجل تقييد شكوى رسمية بخصوص تعرض محله التجاري بمدينة المدية إلى السرقة من طرف مجهولين، طالت آلات خاصة بتحضير المثلجات.

من جهتها باشرت عناصر الضبطية القضائية عمليات البحث والتحري، باستعمال وسائل تقنية خاصة. التي مكّنت من تحديد نوع المركبة المستعملة في عملية السرقة. بالإضافة كذلك إلى هوية ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم. حيث تم توقيفهم وسط مدينة المدية. وأسفر التحقيق باعترافهم بالفعل المنسوب اليهم ، كما أقروا عن هوية شركائهم في عملية السرقة، و مكان تواجد المسروقات التي تم بيعها لأحد الاشخاص بالجزائر العاصمة.

وأشار نفس المصدر، أن العملية أسفرت بعد التنسيق مع السلطات القضائية المختصة. عن توقيف 08 أشخاص مشتبه فيهم. تتراوح أعمارهم مابين “24 و 37 سنة”. المشتبه فيه الرئيسي ينحدر من مدينة المدية، فيما يقطن 06 منهم بإحدى المدن الواقعة جنوب عاصمة الولاية. و شخص اخر ينحدر من الجزائر العاصمة. مع حجز مركبة سياحية و شاحنة تم استعمالهما في نقل المسروقات، التي تم استرجاعها في وقت وجيز.

كما تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية. أين تم ايداع 05 منهم الحبس المؤقت، ووضع 03 تحت الرقابة القضائية، عن جناية السرقة الموصوفة مع توافر الليل واستحضار مركبة مع جنحة المشاركة و اخفاء أشياء مسروقة.