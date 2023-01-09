المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تقودها فتاة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بالمدية في عمليتين متفرقتين. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

ومن بين أفراد الشبكة فتاة عشرينية، كانت تستغل سيارة أجرة للتنقل وسط أحياء مدينة المدية لترويج السموم. فيما تم في عملية ثانية التي جاءت إستغلالا لمعلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية لنفس المصلحة. عن تواجد شخصين مشتبه فيها يقومان بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة المدية. وبناء على المواصفات المقدمة بشأنهما تم التعرف عليهما.

كما قامت ذات المصالح بوضع خطة أمنية للإطاحة بهما، أين تم توقيفهما في حالة تلبس من طرف عناصر الشرطة بالزي المدني. وأسفرت العمليتين عن حجز كمية من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى أدوات تستعمل في تقطيع المخدرات ومبالغ مالية من عائدات الإتجار في السموم.

كما تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية. الذي أمر بإيداعهم مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالمدية عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض العرض والبيع.