المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الترويج والاتجار بالمؤثرات العقلية. متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وستين سنة معتادي الإجرام في قضايا مماثلة.

وأسفرت العملية التي كانت بمتابعة دقيقة من وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية عن حجز أقراص مهلوسة. تقدر بـ3700 قرص من مختلف الأحجام ومبلغ مالي يقدر بـ 473 مليون سنتيم كعائدات بيع المخدرات.

وتم انجاز ملف قضائي للمتورطين وإحالتهم للقضاء أين تم متابعتهم بجناية الحيازة. بغرض الاستهلاك والبيع وشراء قصد البيع و نقل وتخزين المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.