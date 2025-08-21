المدية.. الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط أكثر من ألف قرص مهلوس

​تمكّنت مصالح الأمن بولاية المدية من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد معلومات قادت إلى تحديد نشاط شبكة إجرامية تعمل على تهريب المؤثرات العقلية من ولاية مجاورة إلى مدينة المدية.

حيث تم تحديد هوية المشتبه بهم الثلاثة والدراجتين الناريتين المستخدمتين في التهريب. وتوقيف شخصين، مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية.

كما تم توقيف المشتبه به الثالث في ولاية مجاورة وحجز مبلغ 174,500 دينار جزائري من عائدات المتاجرة.

​وفي عمليات منفصلة، أوقفت فرق الشرطة القضائية المتنقلة 10 أشخاص آخرين في كل من البرواقية وقصر البخاري والسواقي.

وضبطت بحوزتهم 328 كبسولة من المؤثرات العقلية، و13 غرامًا من الكيف المعالج. بالإضافة إلى هواتف نقالة ومبلغ 34,500 دينار جزائري.

​تم تقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة بتهم تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة.