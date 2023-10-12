المدية: الإطاحة بشبكة اجرامية عابرة للحدود وحجز قرابة قنطار من الكيف وسيارات فاخرة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية المدية بحر هذا الآسبوع، من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تنشط في مجال نقل ، بيع وترويج المخدرات.

وتعود حيثيات القضية إلى تنشيط العمل الاستعلاماتي من قبل عناصر ذات الفرقة، وبعد ورود معلومات بإستعداد ذات الشبكة الإجرامية. لنقل شحنة معتبرة من المخدرات ” القنب الهندي” إنطلاقا من دولة المغرب عبر إحدى ولايات غرب الوطن وصولا إلى ولاية المدية. تم إعطاء التعليمات اللازمة بتفعيل عنصر البحث والتحري الميداني، قصد تتبع وإيقاف الشحنة وعناصر الشبكة.

عناصر البحث والتحري، وبعد تأكيد المعلومات المستقاة والتعرف على المواصفات التقريبية للشاحنة المشتبه فيها. تم نصب كمين محكم ومباغتة الشاحنة وتوقيفها، وإقتياد سائقها و مرافقيه إلى مقر الفرقة.

بعد التفتيش الدقيق للشاحنة، تمكن عناصر الفرقة من ضبط وحجز ما يقارب القنطارمن الكيف المعالج. مخبأة بإحكام على متن الشاحنة، مموهة بأنابيب وداخل براميل بلاستيكية قصد تضليل المصالح الأمنية.

إستمرار للتحقيق وبالتنسيق مع نيابة محكمة المدية تم تمديد الاختصاص إلى ولايات وهران ،تلمسان و الطارف. أين تم إيقاف الشركاء الرئسيين للمشتبه فيه ،حيث أسفرت مجمل العملية على ضبط وحجز ما يلي :

توقيف خمسة (05) أشخاص مشتبه فيهم من عناصر الشبكة الإجرامية.

حجز.91.630 كلغ من القنب الهندي (الكيف المعالج ).

حجز إحدى عشر(11) مركبة فاخرة سياحية ونفعية تعد تبيضا للأموال العائدة من الإتجار في هذه السموم .

حجز ألف وخمسمائة وخمسون (1550) أورو وستون (60) دينار تونسي مبالغ مالية. من العملة الصعبة تعد من عائدات الاتجارغير المشروع بالمخدرات .

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم ليتم تقديهم أمام النيابة المختصة، عن قضية: القيام بطريقة غير مشروعة. بإستيراد وحيازة وشحن ونقل عن طريق العبور، قصد البيع والتوزيع للمخذرات، في إطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير وإستعمال المزور، تبييض الآموال.