المدية: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية المدية من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة الدراجات. الشبكة تتكون من 4أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و27 سنة، مسبوقين قضائيا.

القضية تعود بعدما تقدم أحد المواطنين أمام عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري، قصد تقييد شكوى ضد مجهولين قاموا بسرقة دراجته النارية. التي تركها مركونة امام أحد المحلات التجارية بمدينة المدية. فورها باشرت مصالح الشرطة عمليات البحث و التحري لتوقيف الفاعلين.

وتكثيف العمل الاستعلامي الذي مكن عناصر الشرطة من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية تتكون أربعة أشخاص مشتبه فيهم. تتراوح اعمارهم مابين (22 و27 سنة)، مسبوقين قضائيا و معتادي الاجرام في قضايا مماثلة. و بعد التحقيق معهم و مواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم، أقروا بالفعل المنسوب إليهم، كما تم استرجاع الدراجة النارية المسروقة.

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية. أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي عام حبس نافذ، و 18 شهرا نافذا في حق المشتبه فيهم الثلاثة الاخرين.