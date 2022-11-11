المدية: الإطاحة بشخص إنتحل صفة إطار سامي في الدولة

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر البخاري بالمدية، هذا الأسبوع، من توقيف شخص في الخمسينات من العمر. يحترف النصب والإحتيال على المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت بعدما تقدم أحد المواطنين من مدينة المدية لأمن دائرة قصر البخاري للتبليغ عن تعرضه للنصب والإحتيال من طرف شخص ينحدر من مدينة قصر البخاري. الذي أوهمه بتسوية له نزاع عقاري مطروح أمام الجهات القضائية واسترجاع أرض محل النزاع كونه إطار سامي في الدولة وله نفوذ و معارف على مستوى الجهات القضائية ومختلف الادارات ومؤسسات الدولة. منتحلا صفة موظف وإطار سامي. طالبا منه مبالغ مالية مقابل قضاء حاجاته. بالإضافة كذلك إلى منحه وثائق ووصولات مزوّرة على أساس أنها صادرة من المحكمة. حيث سلب منه قرابة 500 مليون سنتیم.

كما باشرت ذات المصالح عمليات البحث والتحري في القضية، التي أسفرت على التعرف عن المشتبه فيه وعنوان مسكنه. حيث تم توقيفه أمام مسكنه العائلي الكائن وسط مدينة قصر البخاري. وبعد اقتياده إلى مقر أمن الدائرة و التحقيق معه. أقر على الجرم المنسوب إليه.

كما أسفر التحقيق على التعرف عن ضحية ثانية ينحدر من المدية، تم النصب عليه من خلال إيهامه بمنحه رخصة بناء مقابل مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم. مع منحه وصل دفع مزوّر. بالإضافة كذلك إلى العثور على ملفات ادارية كانت بمسكن المشتبه فيه.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه و تقديمه أمام محكمة نيابة قصر البخاري بالمدية. أين تم ايداعه الحبس المؤقت عن قضية النصب والاحتيال و انتحال صفة موظفين و اطارات سامية وهيئة قضائية والتزوير و استعمال المزور.

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